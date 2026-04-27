Ухоженная территория больницы стала комфортнее для пациентов и медиков.

Во Владимире прошел субботник на территории городской больницы №5. В акции приняли участие студенты и представители молодежного сообщества региона.Мероприятие прошло в рамках региональной инициативы «Молодежь для врачей» и Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту».Волонтеры убирали листву, собирали мусор и благоустраивали прилегающую территорию, чтобы поддержать медиков делом, а не словами.Министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина отметила, что ухоженная больничная среда важна для комфорта пациентов и труда сотрудников.В акции участвовали студенты Владимирского политехнического колледжа, химико‑механического колледжа и филиала ПИМУ.Проект направлен на системную поддержку медсообщества и формирование культуры добровольчества среди молодежи.