Ухоженная территория больницы стала комфортнее для пациентов и медиков.
Во Владимире прошел субботник на территории городской больницы №5. В акции приняли участие студенты и представители молодежного сообщества региона.
Мероприятие прошло в рамках региональной инициативы «Молодежь для врачей» и Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту».
Волонтеры убирали листву, собирали мусор и благоустраивали прилегающую территорию, чтобы поддержать медиков делом, а не словами.
Министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина отметила, что ухоженная больничная среда важна для комфорта пациентов и труда сотрудников.
В акции участвовали студенты Владимирского политехнического колледжа, химико‑механического колледжа и филиала ПИМУ.
Проект направлен на системную поддержку медсообщества и формирование культуры добровольчества среди молодежи.