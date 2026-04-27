На 100-м году жизни скончался подполковник в отставке, военный летчик-истребитель 1-го класса Андрей Михайлович Артамонов.Андрей Михайлович родился 8 августа 1926 года в деревне Горки и всю жизнь посвятил службе Отечеству.Окончив спецшколу ВВС в Иванове (1945) и Борисоглебское авиаучилище им. Чкалова (1950), Артамонов связал судьбу с небом.В 1953 году в составе 298-го отдельного ночного истребительного авиаполка на МиГ-15 участвовал в боевых действиях в Корее.Под позывным «Двадцать девятый», в условиях строгой секретности и в китайской форме он продемонстрировал мастерство и храбрость.За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды и китайской боевой наградой с подписью Мао Цзэдуна.После военной службы работал в ГДР, затем много лет трудился в «Владимирэнерго» и заслужил звание Почетного гражданина города.Прощание с Андреем Михайловичем состоится 28.04.2026 в 12:00 в зале «Ритуал 93», г. Владимир, ул. Вокзальная, 47.