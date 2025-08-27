Брейкинг – это особая культура, которая не имеет ни национальности, ни религии, ни возрас

Брейк-данс сегодня считается одним из самых популярных танцев среди молодёжи. Он включает в себя элементы акробатики, силовых трюков и пластики. Но прежде всего брейкинг – это особая культура, которая не имеет ни национальности, ни религии, ни возраста. Об этом молодом спортивно-танцевальном направлении, как никто другой, знает президент Владимирской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация брейкинга Владимирской области», тренер по брейкингу Арарат Акопян.Семь школАрарат родился в небольшом посёлке Мардакерт Нагорно-Карабахской АО в 1982 году. Мама трудилась фармацевтом, папа работал в такси. Мальчик и четверо его старших братьев воспитывались по всем канонам армянской семьи. Никто тогда подумать не мог, что через несколько лет Арарат прочно свяжет свою жизнь с танцем и этот танец будет далёк от тех, что привыкли видеть на Кавказе. Но обо всём по порядку.– В первый класс я пошёл в русскую школу, где предметы изучали на русском. Сейчас понимаю, как были правы родители: выбор именно этой школы в дальнейшем помог мне адаптироваться к новой жизни, – говорит Арарат.Однако учиться там пришлось недолго. В 1993 году, когда на малой родине стало неспокойно, семья решила перебраться в Краснодарский край, где их уже ждали родственники. А ещё через год, чтобы получить статус беженцев, Акопяны переезжают во Владимирскую область.– За время учёбы я поменял семь школ. Ни в одной из них не было проблем из-за того, что я армянин. Скорее, меня выделяли, потому что я был новеньким, а к новеньким всегда повышенное внимание и интерес, – говорит собеседник.Новые веянияПосле школы, в 1997-м, Арарат поступает во Владимирский колледж экономики и права по специальности «юриспруденция». Тогда же его затягивает новое увлечение, которое позднее станет делом его жизни.– Ещё в школьные годы я понял, что такое законы двора: что здесь друзья, а туда лучше не ходить. И потихоньку начал жить по этим правилам. В то время как раз вошли в моду танцы, дискотеки. Только начали появляться видеокассеты с иностранными танцевальными роликами. И в 1996 году я зацепил эти модные дворовые тенденции. Втроём – с братом и другом – начали двигаться, подражая тем вещам, которые видели по телевизору и на кассетах. И это было эффектно, это нас выделяло. На самом деле мы оказались далеко не первыми. Были ребята, которые танцевали брейк ещё в 1985 году, но об этом мало кто знал. Интернета не существовало, а о новых тенденциях можно было узнать разве что из афиш у ДК или на фестивалях, которые проводились не так часто, – рассказывает тренер.Сейчас это спортивно-танцевальное направление находится на пике своей популярности. Ребята из России считаются одними из сильнейших в мире.– Многие заблуждаются, что брейкинг появился в стране, которая называет себя Америкой. Но этот танец придумали не те люди, которые жили в лучших условиях. Им начали заниматься бедняки – мексиканцы, испанцы, ямайцы, проживающие в Америке. Поэтому брейк-данс – это душа улиц, это особая культура, это способ общения через музыку. Он не имеет привязки к национальности. Что такое национальность? В первую очередь быт и то, что определяет тебя как человека, которым ты яв­ляешься, а не территориальная принадлежность, – объяснил Акопян.Танцы по-взросломуПервое серьёзное выступление дворовых самоучек сос­тоялось в 1996 году в Радужном. Ребят пригласили выступить на фестивале в команде с местными брейкерами. Арарат до сих пор помнит, как тогда дрожали коленки перед выходом на сцену.– Волнуюсь даже сейчас, когда позади 26 лет танцевального опыта. Ведь надо проконтролировать, чтобы сцена заработала, чтобы все заняли свои места, и на сцене всегда есть моё – тренерское – место: не бросаю ребят, выступаю вместе с ними. И буду это делать, пока хватит сил. Порой волнуюсь больше, чем они, но не показываю, наоборот, стараюсь их подбадривать, – признаётся Арарат.В 2000-м Акопян понял, что движется в правильном направлении: сложившийся костяк команды, тренировки по пять раз в неделю, выступления на местных площадках. Тогда ребята стали задумываться о соревновательных моментах.– Заниматься в зале для себя – это одно: там ты просто тан­цуешь, – а нам хотелось повысить свой уровень, тренироваться по-настоящему. Для этого должен быть стимул показать себя лучше других, – говорит он.В этом же году провели первый чемпионат Владимира с участием трёх команд, и с каждым последующим разом соперников становилось всё больше. Городской уровень соревнований сменился областным, а в 2001-м владимирские танцоры показали себя на чемпионате в Ялте, где собрались команды со всей страны.Новая рольВпервые примерить на себя роль тренера Арарату пришлось ещё в 1998-м. Едва овладев основными движениями уличного танца, молодой человек стал делиться своими знаниями с теми, кто хотел попасть в команду: втроём было уже неинтересно, а вчетвером можно делать шоу, вдесятером – сложные постановки, рассуждал он.– Первыми учениками были уже сформировавшиеся 16–18-летние ребята. Они осознанно хотели учиться брейкингу. Я никому не говорил нет. Уделял этому большое внимание, но тогда ещё не думал, что моя жизнь превратится в тренировочный процесс, – признаётся собеседник.Если в начале своего тренерского пути Арарат думал о количественном состава группы, то сейчас делает ставку на качество, поскольку сегодня мало кто приходит в брейкинг в осознанном возрасте, говорит он. В основном родители приводят на занятия малышей 5–6 лет, и лишь спустя 3–4 года те начинают понимать, нравится им этим заниматься или нет.– Если ученик перешагнул черту 15–16 лет и остался, это большая победа для тренера. Такие ребята становятся твоими помощниками, твоей опорой, они сами начинают тренировать, при этом продолжая выступать.Кстати, среди брейкеров немало девушек. Сегодня они могут выполнять даже так называемые мужские элементы, например эйр твист, и делают они это виртуозно.Вторая попыткаА потом в жизни Акопяна наступила танцевальная пауза. В 2008 году Арарат обрёл статус наблюдателя. Необходимо было определиться с профессией. После окончания юридического факультета ВлГУ, куда молодой человек поступил, отучившись в колледже, он пробовал себя во многих сферах, но душа ни к чему не лежала. И в 2016 году Арарат возвращается в брейкинг в качестве наставника.– Каждый может быть тренером, но не каждому это дано. Я умею это делать хорошо, и мне это нравится. А в жизни что главное? Заниматься тем, что реально нравится, – уверен собеседник.