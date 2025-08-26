Полиция призывает граждан быть бдительными.

За последнюю неделю жители Владимирской области перевели мошенникам более 43 миллионов рублей. Полиция зарегистрировала 46 преступлений, совершенных с помощью IT-технологий.Как сообщают правоохранительные органы, злоумышленники все чаще используют тактику «единого окна», переключая жертву между якобы сотрудниками разных ведомств. Например, 76-летняя жительница Киржачского района лишилась 1,2 миллиона рублей после того, как ей поочередно позвонили «оператор сотовой связи», «представитель портала Госуслуг» и «сотрудник ФСБ».Полиция призывает граждан быть бдительными.