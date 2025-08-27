Однако растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. За неделю показатель увеличился на 7 процентов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в лечебные

Однако растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. За неделю показатель увеличился на 7 процентов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в лечебные учреждения области за медицинской помощью обратились 4330 человек, во Владимире -1190. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, кроме детской от 0 до 2 лет. В Центре гигиены и эпидемиологии проведено 238 исследований.