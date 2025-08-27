Как искупать котика:
1. Предварительно вымыть унитаз.
2. Налить необходимое количество моющего средства в бочок.
3. Не подовая виду, нежно взять кота и поглаживая пройти в ванную.
4. Плавным движением поместить скучающего кота в унитаз.
5. Быстро закрыть крышкой не прищемив ему лапы и держаться подальше от щели дабы избежать телесных повреждений.
6. Смыть 3-4 раза для полного эффекта и блеска шерсти.
7. Попросить кого-нибудь открыть дверь в ванную и убедиться, что путь свободен.
8. Встать по отдаль и открыть крышку.
9. Кот пулей вылетит и скроется где-нибудь с глаз долой где и наведёт марафет.
