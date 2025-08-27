Территория Детской музыкальной школы им. Танеева преобразилась. Масштабное озеленение провели сотрудники МКУ «Зеленый город». Входная группа оформлена клумбой в форме лиры. Большую часть

Территория Детской музыкальной школы им. Танеева преобразилась. Масштабное озеленение провели сотрудники МКУ «Зеленый город». Входная группа оформлена клумбой в форме лиры. Большую часть территории украсили крупномерными деревьями, у входа высадили многолетние цветы. Теперь учащиеся музыкальной школы смогут наслаждаться живописным видом из окна. Дополнительное озеленение сотрудники МКУ «Зеленый город» провели у стелы «Город трудовой доблести». Там