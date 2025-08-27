Ежегодное Августовское педагогическое совещание состоялось 27 августа в стенах Дома культуры молодежи. Главные гости торжественного мероприятия — учителя, преподаватели образовательных

Ежегодное Августовское педагогическое совещание состоялось 27 августа в стенах Дома культуры молодежи. Главные гости торжественного мероприятия — учителя, преподаватели образовательных учреждений, воспитатели, тренеры, работники организаций сферы культуры и спорта. Перед началом конференции образовательные центры города представили свои проекты, посвященные работе и достижениям учебных объединений. Екатерина Кузнецова, методист Информационно-методического центра г. Владимира Объединение детских садов и