Визит вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Патрушева в Иркутскую область стал важным этапом в процессе ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На заседании, состоявшемся в рамках поездки, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев представил результаты работы по устранению последствий деятельности комбината, который на протяжении десятилетий оказывал негативное воздействие на экосистему Байкала.С момента начала работы БЦБК в 1960-х годах на его полигонах накопилось более 6 миллионов кубических метров отходов производства. Эти опасные вещества создавали значительную нагрузку на экосистему уникальной природной территории. После закрытия комбината в 2008 году его объекты оставались законсервированными, что увеличивало риски для окружающей среды и здоровья местных жителей. В ответ на эту ситуацию правительство России приняло решение о ликвидации накопленного вреда, выделив более 11 миллиардов рублей на реализацию мероприятий.На сегодняшний день завершено строительство основных объектов технологической инфраструктуры, необходимых для откачки и очистки щелокосодержащих стоков и загрязненных вод. Уникальное оборудование уже установлено и готовится к вводу в эксплуатацию. В этом году планируется завершить пусконаладочные работы, что позволит начать пробный запуск системы очистки. Алексей Лихачев отметил, что эти меры направлены на предотвращение экологической катастрофы и создание устойчивой основы для дальнейшего решения проблемы отходов."Мы нацелены на полное устранение всех экологических рисков для Байкала и его экосистемы", — подчеркнул Лихачев. В следующем году запланирована откачка и очистка щелокосодержащих стоков до нормативов Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Ожидается, что завершение полного комплекса работ состоится в 2027 году.Ликвидация экологического вреда имеет важное значение не только для экологии, но и для социально-экономического развития региона. Очистка территории БЦБК позволит вернуть ранее загрязненные земли в хозяйственный оборот, что создаст новые возможности для развития бизнеса и улучшения качества жизни местных жителей. Проект также соответствует национальному проекту "Экологическое благополучие", что подчеркивает его значимость на уровне государства.Работы по ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего БЦБК — это важный шаг к восстановлению природного баланса в регионе. Своевременные действия властей и госкорпораций позволяют не только предотвратить экологическую катастрофу, но и создать условия для долгосрочного развития Байкальского муниципального образования. Впереди много работы, но уже сейчас видно, что усилия направлены на создание безопасного и комфортного будущего для жителей региона.