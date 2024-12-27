- В Муроме построят построят технопарк за 1,7 млн рублей

Для технопарка планируется реконструкция здания площадью более 16 000 кв.м. и создание необходимой инфраструктуры, включая инжиниринговый центр и лабораторию.

Владимирская область ищет подрядчика для строительства индустриального парка в Муроме на базе «Муроммашзавода». Проект «Промышленный технопарк производства высокоточной механики и мехатроники» обойдется в 1,69 млрд рублей, из которых 900 млн рублей выделит федеральное правительство.Для технопарка планируется реконструкция здания площадью более 16 000 кв.м. и создание необходимой инфраструктуры, включая инжиниринговый центр и лабораторию. Сдать объект планируется к ноябрю 2026 года. Однако на три проведенных аукциона подрядчики не заявились, и поиск продолжится в новом году. В то время как другие технопарки в области находятся на стадии начала реализации, особая экономическая зона «Владимир» в Киржаче активно развивает новые производства.Напомним, ранее мы писали, что