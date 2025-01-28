Уменьшился и сбор овощей, составив 86,8%.

Владимирстат опубликовал данные о состоянии аграрного сектора области на 1 января 2025 года. Сельхозпроизводители снизили сбор картофеля до 91,2% от уровня прошлого года, также наблюдается снижение урожайности — 95,7%. Уменьшился и сбор овощей, составив 86,8%.В растениеводстве отмечен спад: количество намолоченного зерна сократилось до 72,4%, урожайность составила 76,1%.С другой стороны, положительная тенденция наблюдается в животноводстве: поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,3%, птицы — на 8,9%. Это привело к росту производства мяса на 11,1% и надоя молока на 5,5%. Однако производство яиц снизилось до 92,5%.