Ее площадь составила 1500 квадратных метров.

Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку по жалобе жителя Юрьев-Польского района и обнаружила крупную свалку отходов. Как рассказали в пресс-службе ведомств, ее площадь составила более 1500 квадратных метров. Находится свалка рядом с селом Небылое.Поскольку Министерство лесного хозяйства региона не предприняло действий по ликвидации свалки, прокуратура направила иск в суд с требованием устранить накопление отходов.Напомним, ранее мы писали, что