Почти 10 миллионов рублей направили на оснащение двух детских школ искусств в Муроме в рамках нацпроекта «Семья». Теперь в ДШИ микрорайона Вербовский, где обучается более 200 детей, звучит новый рояль «Николай Рубинштейн». Также для ребят закупили баяны и гитары. Художественная школа имени И.С. Куликова пополнилась новой мебелью и современным дорогостоящим оборудованием: графическими планшетами, офортным станком