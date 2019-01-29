Сотрудники органов внутренних дел и члены их семей из четырех районов области и из ООТО регионального УМВД продемонстрировали свои таланты.

25 января текущего года в МБУК «Дворец культуры имени 1100-летия города Мурома» состоялся зональный этап ежегодного смотра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.Перед началом конкурса перед гостями с концертной программой выступил творческий коллектив УМВД России по Владимирской области. Далее, в конкурсной программе свои таланты в области вокала, инструментальной музыки, хореографии и исполнительского искусства продемонстрировали сотрудники межмуниципальных отделов МВД России «Гусь-Хрустальный» и «Муромский», ОМВД России по Меленковскому району, отдела организации тылового обеспечения УМВД России по Владимирской области, Отделения МВД России по Селивановскому району и члены их семей.Решением компетентного жюри, которое возглавила заместитель начальника УРЛС УМВД России по Владимирской области Елена Макушенко, были определены победители.В номинации «Сольное пение» среди взрослых первое и третье место присвоено представителям МО МВД России «Муромский» Максиму Крысину и Дмитрию Гущину соответственно, второе место разделили сотрудники МО МВД России «Гусь - Хрустальный» Юрий Щавлёв и Юлия Никульшина.В номинации «Авторская песня» победителем стала Елена Сахаровская (МО МВД России «Муромский»), второе место занял Дмитрий Арефьев (ОМВД России по Меленковскому району), третье место присуждено группе «Чёрным по белому» (МО МВД России «Гусь – Хрустальный»).В номинации «Хореография» среди детей и подростков лидером признан ансамбль танца «Юность» из Селивановского района.В номинации «Инструментальная музыка» лучшим стал Алексей Кузнецов (МО МВД России «Муромский»), второе место заняла Арина Тимофеева (ООТО УМВД России по Владимирской области).В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» не было равных представителям МО МВД России «Муромский» - Денису Ралдугину и ВИА «Ria Grande».По итогам мероприятия участники и гости конкурса получили заряд прекрасного настроения и массу положительных эмоций.Следующий этап конкурса должен состояться в феврале текущего года в городе Кольчугино.