Общий объём финансирования составит порядка 768,5 миллионов рублей.

28 апреля в Правительстве Владимирской области состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором обсудили организацию отдыха и оздоровления детей в преддверии летнего сезона. Кампания начнётся в День защиты детей, охватив около 90 тысяч школьников региона.Особое внимание уделено детям в трудных жизненных ситуаций — они получат 13 тысяч путёвок, а количество путёвок для детей участников спецоперации увеличено до 1,7 тысячи. В этом году в реестр вошли 390 лагерей, включая загородные и дневные лагеря.Общий объём финансирования составит порядка 768,5 миллионов рублей, и в программе обещают развивать традиционные и новые направления. Для отличников учебы и победителей олимпиад подготовлены путёвки в всероссийские детские центры «Артек» и «Орлёнок».Нововведением станет организация отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья в пришкольных лагерях, что, по мнению детского омбудсмена Юлии Раснянской, станет важным шагом в их социализации. В преддверии сезона лагеря пройдут проверки служб, чтобы обеспечить безопасность и качество отдыха.