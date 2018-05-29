Злоумышленники лишили местного жителя мобильного телефона и денежных средств в сумме более 41 тысячи рублей.

25 мая текущего года следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Мурома. Мужчина подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).У своего нового знакомого злоумышленник похитил мобильный телефон, в чехле которого находились две банковские карты, с которых впоследствии были обналичены денежные средства.Установлено, что в апреле текущего года подозреваемый, находясь в баре на улице Московская районного центра, заметил, что мужчина за соседним столиком находится в состоянии опьянения. Преследуя корыстные цели злоумышленник подсел к незнакомцу и вместе с ним стал употреблять спиртные напитки.Когда новые знакомые стали расходиться, подозреваемый, прощаясь, ловко вынул из кармана куртки потерпевшего мобильный телефон. Впоследствии 42-летний житель Мурома обнаружил в чехле телефона две банковские карты, которые он отдал своим приятельницам.Воспользовавшись тем, что пин-код был написан на самой карте, девушки обналичили деньги в общей сумме более 41 тысячи рублей.В отношении двоих 20-летних безработных местных жительниц в настоящее время также возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Мобильный телефон стоимостью 23 тысячи рублей подозреваемый успел реализовать, похищенные деньги злоумышленницы потратили.Расследование уголовного дела продолжается.