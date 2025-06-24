В сценарий временной экспозиции заложили истории формирования и развития ленинградской школы реставрации, подвига хранителей, а также поиска и возвращения утерянных памятников.

Большой Петергофский дворец открывает выставку "Подвиг возрождения". При помощи комплекса художественно-театральных приемов, мультимедийных инсталляций и архитектурной застройки площадью более 2 тыс. кв. м сотрудники воссоздали атмосферу послевоенных дней музея-заповедника "Петергоф", рассказал журналистам генеральный директор Роман Ковриков."Это дань памяти нашим коллегам-музейщикам, которые хранили предметы и помогали их эвакуировать, бережно следили за ними во время войны, возвращали их обратно и возрождали Петергоф в течение многих десятилетий", - сказал Ковриков.В сценарий временной экспозиции заложены истории формирования и развития ленинградской школы реставрации, подвига хранителей, а также поиска и возвращения утерянных памятников. Предметный ряд, декорациями к которому впервые стали залы Большого Петергофского дворца, дополнит аудиоспектакль. Он будет сопровождать осмотр экспозиции.Широкой публике представили более 400 предметов из фондов, начиная от эталонов и выкрасок и заканчивая осколками реликвий, по которым был восстановлен Петергоф.Послевоенное возрождение Петергофа стало результатом колоссального труда отечественных реставраторов, музейных работников и жителей Ленинграда. В год 80-летия Победы этой теме музей-заповедник посвящает выставки, новые издания, научные конференции, детские программы, лекции, спецпроекты, а также основные события сезона - весенний и осенний праздники фонтанов.