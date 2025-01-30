С 2019 по 2024 год во Владимирской области в результате ЭКО на свет появились 1255 малышей. Об этом сообщили в минздраве области. ЭКО помогает бесплодным женщинам забеременеть с помощью

С 2019 по 2024 год во Владимирской области в результате ЭКО на свет появились 1255 малышей. Об этом сообщили в минздраве области. ЭКО помогает бесплодным женщинам забеременеть с помощью искусственного оплодотворения яйцеклетки. Благодаря нацпроекту «Демография» процедуру можно сделать по полису ОМС. Для этого нужно обратиться в женскую консультацию, либо в отделение охраны репродуктивного здоровья. Оно