Первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе прошло в Воронеже. Соревнования были посвящены памяти полковника полиции Сергея Постовалова, который погиб в ходе СВО.

Первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе прошло в Воронеже. Соревнования были посвящены памяти полковника полиции Сергея Постовалова, который погиб в ходе СВО. 300 сильнейших спортсменов до 18 лет приехали из 14 регионов страны. Борцы Владимирской области завоевали три золотых, одну серебряную и бронзовую медали. В своих весовых категориях первые места заняли Савелий Виноградов, Муса