Активисты утверждают, что ведомство систематически нарушает права людей с нарушениями слуха, создавая барьеры при получении медицинской помощи.

1 апреля Октябрьский районный суд Владимира начнет рассмотрение иска Межрегиональной общественной организации «Народный контроль» к региональному Минздраву. Активисты утверждают, что ведомство систематически нарушает права людей с нарушениями слуха, создавая барьеры при получении медицинской помощи.По данным организации, неслышащие жители области сталкиваются с трудностями при записи к врачам и вызове скорой помощи из-за отсутствия текстовой и видеосвязи с переводчиками жестового языка. Часто онлайн-заявки через «Госуслуги» аннулируются, если нет подтверждения по телефону, который для глухих недоступен. Активисты подчеркивают, что проблема касается не только медицины, но и транспорта, и требуют изменений на федеральном уровне.Руководитель проекта «Трасса» Алексей Смирнов отметил, что подобные судебные процессы могут стать стартом для системных преобразований в обеспечении равного доступа к услугам для всех людей с ограниченными возможностями.