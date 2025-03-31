Сотрудники Центра управления городскими дорогами приступили к ремонту городских лестниц и спусков. В этом году во Владимире собираются привести в порядок 40 таких объектов. Сегодня, 31 марта,

Сотрудники Центра управления городскими дорогами приступили к ремонту городских лестниц и спусков. В этом году во Владимире собираются привести в порядок 40 таких объектов. Сегодня, 31 марта, работы начались возле дома №43 на проспекте Ленина. Там уже демонтировали старую плитку и начали укреплять металлический каркас ступеней. Всего на балансе города находятся 211 лестниц и спусков.