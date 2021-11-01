На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 322 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
73 - во Владимире
38 - в Гусь-Хрустальном районе
35 - в Ковровском районе
34 - в Муромском районе
16 - в Кольчугинском районе
15 - в Собинском районе
14 - в Гороховецком районе
14 - в Александровском районе
13 - в Петушинском районе
13 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Киржачском районе
12 - в Суздальском районе
11 - в Вязниковском районе
6 - в Судогодском районе
5 - в Меленковском районе
5 - в Селивановском районе
5 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 132 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).