Организация «КовровЛесПром» не заметила, как на участке Селивановского лесничества, который находится у нее в аренде, загадочным образом пропали 10 сосен. Ущерб составил 190 000 рублей,

Организация «КовровЛесПром» не заметила, как на участке Селивановского лесничества, который находится у нее в аренде, загадочным образом пропали 10 сосен. Ущерб составил 190 000 рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Дело в том, что, согласно условиям договора аренды, организация должна была мониторить земли, чтобы не допустить незаконную рубку деревьев. Выходит, что «КовровЛесПром» не достаточно хорошо следил