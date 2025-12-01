Как-то собрались на задворье домашние животные одного жадного хозяина и жалуются друг другу:
Кот:,,Все ухожу от него, задрал он меня, только имею синяки от его сапог, жру мышей, уйду на ферму на фиг!""
Собака:,,Ой и мне прийдется уходить, не могу боле терпеть пустой миски и дряхлой будки!""
Корова:,,Как он меня задрал за сиськи, материт меня,что мало молока-а травы я не видала пока!""
А Конь говорит:,,А я останусь!""
Все:,,Ты че, сдурел, чего остаешся?!""
Конь:,,Вчера слышал, как хозяин ругался с соседом, так скоро у меня сос*ть будут!""
еще анекдот!