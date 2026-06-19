Больше двадцати лет в браке и одиннадцать детей: для Анны Курышовой материнство — это не просто статус, а целая вселенная. В семье Курышовых под одной крышей уживаются студенты, школьники и

Больше двадцати лет в браке и одиннадцать детей: для Анны Курышовой материнство — это не просто статус, а целая вселенная. В семье Курышовых под одной крышей уживаются студенты, школьники и совсем крохи. Старшей дочери 21 год, младшему сыну – 10 месяцев. У детей постарше уже есть любимые занятия и профессиональные достижения. Хобби многодетной мамы —