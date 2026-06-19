Специалисты «Зеленого города» продолжают вести борьбу с борщевиком. В этот раз рабочие скосили растение на улице Безыменского и дополнительно обработали территорию специальными

Специалисты «Зеленого города» продолжают вести борьбу с борщевиком. В этот раз рабочие скосили растение на улице Безыменского и дополнительно обработали территорию специальными средствами. Евгений Рощин, мастер лесного хозяйства МКУ «Зеленый город» г. Владимира Сначала он скашивается, потом будет проводиться опрыскивание гербицидами. Уже в фазе цветения начинает, его надо естественно сейчас убирать любыми способами, уничтожать, избавляться