Оргкомитет конкурса «Самая красивая деревня» подвел итоги заявочной кампании. В этом году желание побороться за главный приз выразили 92 населенных пункта. Это рекорд за всю историю

Оргкомитет конкурса «Самая красивая деревня» подвел итоги заявочной кампании. В этом году желание побороться за главный приз выразили 92 населенных пункта. Это рекорд за всю историю конкурса, который проводится уже в двенадцатый раз. Когда-то его инициировал Совет сторонников «Единой России». «Единая Россия» продолжает его курировать, но смотр давно разросся до масштабов всенародного. В номинациях как