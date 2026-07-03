Региональная премия в области литературы и искусства имени поэта-песенника Алексея Фатьянова в этом году присуждена начальнику отдела развития Владимирской областной филармонии Наталье

Региональная премия в области литературы и искусства имени поэта-песенника Алексея Фатьянова в этом году присуждена начальнику отдела развития Владимирской областной филармонии Наталье Задрогиной. Этой награды она удостоена за реализацию проекта «Три товарища. Семейные истории». Соответствующее распоряжение подписал Александр Авдеев по представлению коллегии регионального министерства культуры. В 2025 году в рамках этого проекта прошла серия из