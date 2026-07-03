8 фигурантов получили реальные и условные сроки.

Суд вынес приговор 8 фигурантам дела об организации незаконной миграции. Злоумышленники признаны виновными в создании преступного сообщества и фиктивной постановке иностранных граждан на учет.Следствие установило, что с 2022 по 2024 год организатор привлек сообщников для масштабной легализации приезжих. Трое участников подыскивали клиентов, лидер группы готовил подложные трудовые договоры, а пятеро жителей Владимира предоставляли фиктивную регистрацию. За свои услуги преступники брали с каждого мигранта от 1,5 до 3 тысяч рублей.Преступная схема была пресечена региональными управлениями СК, ФСБ и МВД. Ранее глава группы уже получил 3 года колонии. Суд огласил вердикт остальным участникам: пятеро получили реальные сроки от 2,5 до 3 лет, еще трое приговорены к условным срокам. Работа по выявлению подобных каналов нелегальной миграции продолжается.