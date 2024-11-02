Автомобилистам предложили объезды через улицы Юбилейную, Комиссарова и Суздальский проспект.

С 23:00 субботы, 2 ноября до 7:00 понедельника, 4 ноября во Владимире будет закрыт участок от дома 60а по улице Юбилейной до дома 8б по улице Егорова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, закрытие связано с ремонтом инженерных сетей.Автомобилистам предложили объезды через улицы Юбилейную, Комиссарова и Суздальский проспект. Также будут изменены маршруты автобусов, проходящих через остановку «улица Егорова». Автобусы маршрутов №2, 3С, 4С, 10С, 11С, 15, 20С, 23, 25 и 27 будут следовать по Суздальскому проспекту, затем по улице Юбилейной в сторону улицы Егорова и обратно.Водителей призвали учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты. Напомним, ранее мы писали, что