Обманутые дольщики ЖК «Дуброва Парк-1» и ЖК «Дуброва Парк-2» объединились и обратились к Путину. Это уже третье обращение к президенту, но вот собраться собственниками квартир всех

Обманутые дольщики ЖК «Дуброва Парк-1» и ЖК «Дуброва Парк-2» объединились и обратились к Путину. Это уже третье обращение к президенту, но вот собраться собственниками квартир всех долгостроев Другова владимирцы решили впервые. Видеообращение люди записали с надеждой выйти на прямую линию с главой государства, которая состоится уже 14 декабря. Напомним, дольщики обоих ЖК должны были справлять