Спасатели МЧС извлекают пострадавшую из-под машины. Женщину 45 лет задавили прямо на тротуаре. Подробности ДТП, случившегося утром 1 декабря, рассказывают в Госавтоинспекции и МЧС области.

Спасатели МЧС извлекают пострадавшую из-под машины. Женщину 45 лет задавили прямо на тротуаре. Подробности ДТП, случившегося утром 1 декабря, рассказывают в Госавтоинспекции и МЧС области. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГАИ области Около 8:15 в городе Владимире на улице Студенческая водитель автомобиля Мицубиси 1988 г.р. (36 лет) не справилась с управлением и допустила выезд на