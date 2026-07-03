Ролик школы №14 признан лучшим на конкурсе «Школа на МАКСимуме».

Команда средней школы №14 имени А.А. Перфильева из Александрова одержала победу во Всероссийском конкурсе коротких видеороликов «Школа на МАКСимуме». В этом году соревнование объединило более тысячи работ из 60 регионов страны.Школьники и студенты колледжей представили свое видение современного образовательного учреждения, рассказали о выбранных профессиях, учебных буднях и экологических инициативах.По итогам зрительского голосования, проходившего в официальном канале Минпросвещения России в мессенджере, ролик учеников школы №14 из Александрова набрал 3400 голосов, принеся им уверенную победу.Конкурс поддержали такие партнеры, как образовательная платформа «Сферум», Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» и проект «НЬЮМ ТАСС».