С 6 по 17 июля в «Патриаршем саду» пройдёт летний профориентационный интенсив «Лаборатория „БиоMed“». Почти 20 школьников 13–16 лет погрузятся в мир биомедицины и бионанофотоники — науки о том,

С 6 по 17 июля в «Патриаршем саду» пройдёт летний профориентационный интенсив «Лаборатория „БиоMed“». Почти 20 школьников 13–16 лет погрузятся в мир биомедицины и бионанофотоники — науки о том, как свет взаимодействует с наночастицами и биологическими объектами. Ребята узнают, как наночастицы поглощают, отражают и рассеивают свет при контакте с клетками и тканями. Эти знания лежат