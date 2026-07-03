Главарь преступной группы и ещё восемь соучастников легализовали на территории России более 2 тысяч мигрантов. С сентября 2022 года по май 2024 года 35-летний житель Владимира и его подельники
<a href="https://33live.ru/novosti/03-07-2026-vo-vladimire-sud-vynes-prigovor-organizatoram-nelegalnoj-migracii.html" target="_blank">Во Владимире суд вынес приговор организаторам нелегальной миграции</a> - Главарь преступной группы и ещё восемь соучастников легализовали на территории России более 2 тысяч мигрантов. С сентября 2022 года по май 2024 года 35-летний житель Владимира и его подельники
[url=https://33live.ru/novosti/03-07-2026-vo-vladimire-sud-vynes-prigovor-organizatoram-nelegalnoj-migracii.html]Во Владимире суд вынес приговор организаторам нелегальной миграции[/url] - Главарь преступной группы и ещё восемь соучастников легализовали на территории России более 2 тысяч мигрантов. С сентября 2022 года по май 2024 года 35-летний житель Владимира и его подельники