В Вязниках дали старт путешествию Вышитой карты Владимирской области по районам нашего края Это...

В Вязниках дали старт путешествию "Вышитой карты Владимирской области" по районам нашего краяЭто уникальный региональный проект декоративно-прикладного искусства от Центра народного творчества. Каждый фрагмент, вдохновленный историей, архитектурой, традициями и ремеслами родного района создавали местные мастерицы. Их соединили в красочное полотно - три на два с половиной метра.Вышитый Вязниковский район исполнен в технике "Владимирский шов" - крупными стежками по лицевой стороне, отсюда второе название - верхошов. Колорит традиционный - преимущественно красный. В центре композиции - символ города - стела "Обелиск в память войнов-вязниковцев, погибших в годы Великой отечественной войны". По краям - растительные мотивы, олицетворяющие цветущие вишневые и яблоневые сады с поющими птицами.Автор фрагмента - мстёрский художник вышивки Елена Ляпкова.