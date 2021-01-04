На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 января 2021 года лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 января 2021 года лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (52 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 14 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Ковровском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Киржачском, 8 сл. в Петушинском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Камешковском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 19 261 случай заболевания (3977 сл. в г. Владимире, 2503 сл. в Гусь-Хрустальном, 2131 сл. о. Муром, 1441 сл. в Ковровском, 1240 сл. в Александровском, 1181 сл. в Петушинском, 967 сл. в Вязниковском, 905 сл. в Юрьев-Польском, 706 сл. в Кольчугинском, 669 сл. в Собинском, 647 сл. в Суздальском, 544 сл. в Гороховецком, 515 сл. в Меленковском, 456 сл. в Камешковском, 443 сл. в Селивановском, 420 сл. в Киржачском, 262 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском