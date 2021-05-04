Теперь шутнику грозит реальный срок.

На сайте «Бессмертного полка» появилось фото фельдмаршала Эвальда фон Клейста, который был взят в плен красноармейцами и умер во Владимирском централе.Выяснилось, что автор выходки - 17-летний уфимец, который загрузил снимок на интернет-портал. Подросток умышленно пошёл на такой шаг.Известно, что юноша уже извинился за свой поступок. Однако словами делу не поможешь. За попытку реабилитации нацизма на несовершеннолетнего жителя Уфы заведено уголовное дело. Теперь шутнику грозит реальный срок.