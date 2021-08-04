Происшествие произошло в деревне Дубцы.

Курение стало причиной пожара в частном доме и привело к гибели мужчины.3 августа в 10.30 в деревне Дубцы Меленковского района на улице Центральной загорелся дом №43.На момент прибытия пожарных деревянная постройка полыхала по всей площади. Благодаря слаженной работе спасательных подразделений удалось отстоять соседние строения, локализовать и потушить огонь на общей площади 30 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате происшествия погиб мужчина 1951 года рождения.«Огонь, унёсший жизнь человека, мог возникнуть по его вине. На месте работают дознаватели ведомства, которые рассматривают версию неосторожного обращения с огнём при курении. Обстоятельства произошедшего выясняются», - пояснила руководитель пресс-службы Екатерина Мищенко.На пожар выезжали 3 единицы техники и 10 человек личного состава.