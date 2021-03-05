Работы на шатре были самыми сложными.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» произошло воздвижение крестов на часобитне и шатровом храме Покровской церкви. Сообщает «».Новый крест сменил на часобитне своего предшественника, установленного в 2007 году, после того, как в здание попала молния. Он весит 35 килограммов. В его основе — деревянный каркас, обтянутый металлом и покрытый сусальным золотом. Крест снабжен антиприсадными шипами для того, чтобы птицы не имели привычку на нем засиживаться и портить его. При поднятии креста к месту установки, его бережно обернули амортизирующим материалом для исключения повреждения.Следующим этапом стала установка креста на шатре домового храма царя Ивана Грозного. Работы на шатре были самыми сложными. Из-за того, что была сломана шатровая главка, сначала пришлось сделать железобетонный каркас с подкреплением креста. Сама главка покрыта медью, а крест, весящий 60 килограммов, как и его «сосед» покрыт сусальным золотом.Во время выполнения работ, были найдены фрагменты настенной росписи и дымоходы с первого этажа на второй. Чтобы их увидеть, придется дождаться окончания реставрационных работ.