Сначала колонна из 15 автомобилей проехала по Владимиру. Затем направилась в Суздаль.

Активисты "Молодой Гвардии" встретили День народного единства праздничным автопробегом.Сначала колонна из 15 автомобилей проехала по Владимиру. Затем направилась в Суздаль. Протяженность маршрута - 50 километров. Участники ехали с триколорами и флагами "Молодой Гвардии". По пути их встречали приветственными гудками и аплодисментами. В Суздале молодогвардейцы возложили цветы к памятнику князя Дмитрия Пожарского. Он расположен возле Спасо-Евфимиевского монастыря - там похоронен национальный герой.