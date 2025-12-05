Несколько вещей, которые не стоит говорить остановившему вас ГИБДДшнику.
1. Я бы достал свои документы, если бы вы подержали мое пиво.
2. Прости, сержант. Я не заметил, что мой анти-радар выключен.
3. Слушай, сержант, а такой прикид, как у тебя, я, кажется, видел на ребятах в "Голубой устрице" из "Полицейской академии"!
4.Отличная работа, сержант! Чтобы догнать меня, вы гнали не меньше сотни в час?
5. А я думал, что в милицию набирают здоровых ребят...
6. Это просто фантастика! Предыдущий инспектор тоже ограничился всего лишь замечанием!
еще анекдот!