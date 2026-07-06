Территория в районе улиц Прудинской и Чкалова в Гусь-Хрустальном рассчитана на 30 земельных участков для строительства жилья. Их получат многодетные семьи. Подрядчики приступили к созданию

Территория в районе улиц Прудинской и Чкалова в Гусь-Хрустальном рассчитана на 30 земельных участков для строительства жилья. Их получат многодетные семьи. Подрядчики приступили к созданию инженерной инфраструктуры на этой территории, сообщил глава города Алексей Соколов. В этом году здесь уложат трассу сетей водоснабжения протяженностью 2,17 км и трассу сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 1,55 км, обустроят