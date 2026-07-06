Владимир активно готовится принять шестой книжный фестиваль «Китоврас», который пройдет с 14 по 16 августа. Гостей ждут встречи с именитыми авторами, новые книги и насыщенная культурная

Владимир активно готовится принять шестой книжный фестиваль «Китоврас», который пройдет с 14 по 16 августа. Гостей ждут встречи с именитыми авторами, новые книги и насыщенная культурная программа. Об этом рассказали в правительстве области. Среди хедлайнеров фестиваля заявлены известные российские писатели Александра Маринина, Андрей Рубанов, Эдуард Веркин и Юрий Поляков. Также свои выступления готовят музыкальный педагог