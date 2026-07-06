4 июля дедушка пошёл купаться с 6-летним внуком и 9-летней внучкой. Для плавания он выбрал место, не предназначенное для купания – берег Клязьмы в посёлке Галицы. Из-за сильного течения и

4 июля дедушка пошёл купаться с 6-летним внуком и 9-летней внучкой. Для плавания он выбрал место, не предназначенное для купания – берег Клязьмы в посёлке Галицы. Из-за сильного течения и водоворотов 6-летнего ребёнка стало относить от берега. 62-летний дедушка попытался его спасти, но не смог. Они оба утонули. Девочка также стала тонуть, но была спасена