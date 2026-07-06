В центре культуры и искусства открылась выставка панно, созданных по мотивам произведений владимирского художника Дмитрия Холина. На выставке представлено свыше 20 композиций. Над ними

В центре культуры и искусства открылась выставка панно, созданных по мотивам произведений владимирского художника Дмитрия Холина. На выставке представлено свыше 20 композиций. Над ними работали 12 мастериц студии «Волшебница» с помощью лоскутной техники, используя вышивку, стежку и вязание. Именно поэтому каждая работа уникальна и требует большого мастерства и терпения. Татьяна Лескина, участница студии лоскутного шитья