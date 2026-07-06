В столице 33 региона нововведение – жители и гости города смогут купить абонемент на платные парковки в историческом центре Владимира. Стоимость — 7 тысяч 200 рублей в месяц. Цель – создать

В столице 33 региона нововведение – жители и гости города смогут купить абонемент на платные парковки в историческом центре Владимира. Стоимость — 7 тысяч 200 рублей в месяц. Цель – создать единое муниципальное парковочное пространство. Под постановление попали несколько улиц – Княгининская, 1-я Никольская, Девическая, Никитская, 2-я Никольская и улица Ильича. Напомним, что с 2025