Она проходила в рамках проекта "Туризм без барьеров" при поддержке Фонда президентских грантов.

Увидеть руками. Во Владимире для плохо видящих людей провели экскурсию. Она проходила в рамках проекта "Туризм без барьеров" при поддержке Фонда президентских грантов.Алевтина Ивановна - инвалид третьей группы. Она всю жизнь живет во Владимире, но только сегодня смогла увидеть, как на самом деле выглядят многие исторические здания. Причем, увидеть руками.Алевтина Матвеева, жительница Владимира: «Я живу здесь долго, но вот именно в этом месте мало бываю. Откуда я могла знать, что 3-этажное здание такое красивое с обратной стороны?В этой группе - 15 человек. И у каждого проблемы со зрением. Конечно, все они знают и про Успенский собор, и Золотые ворота, но представление об уникальных памятниках истории - у всех разное. Помогают макеты.Размер макета - один к двумстам. Важно, говорят организаторы, что люди знакомятся с памятниками не в закрытых кабинетах, а именно там, где они находятся. Эхолокационные моменты - это тоже часть "внутреннего" зрения.Мария Ершова, ассистент экскурсовода: «Для незрячих, если мы будем много говорить об этом и они это не увидят - образа целостного не о каком то здании просто не будет. Он просто не сформируется в голове у человека».У всех экскурсантов - в ухе динамик. А экскурсовод - подготовленный тифлокомментатор. Его задача - не просто рассказать об истории, а создать точный образ памятника. Это настоящее искусство.Анна Мещрякова, экскурсовод: «Мы пытаемся образ создать из слов. Фактически его слепить, как лепит скульптор из глины. И донести это до незрячего человека, чтобы он в своем воображении смог воссоздать тот или иной объект».Все экскурсанты - читатели библиотеки для слепых. Там можно узнать, когда состоится следующая экскурсия. А она обязательно будет, обещают организаторы. Уже известна и тема - исторические события 12-13 веков.Артём Яковенко, Илья Хлудов«Вести-Владимир»