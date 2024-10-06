Всего в настоящее время ремонтные работы производятся в 145 многоквартирных домах.

Капремонт крыш ведется в 67 домах Владимирской области. Об этом сообщили в соцсетях представители регионального фонда капремонта.Всего в настоящее время ремонтные работы производятся в 145 многоквартирных домах. В 64 меняются лифты, в 11 — ремонтируют фасад, в 4 — внутренние инженерные системы, в одном — фундамент.Работы завершены на 144 объектах.Ранее сообщалось, что подрядчик капремонт музыкальной школы во Владимире.