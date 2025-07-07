Работы проводились в Александровском, Камешковском, Петушинском, Селивановском, Судогодском районах, в округе Муром и Собинском округе.

Во Владимирской области подвели первые итоги реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал 6 месяцев назад. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона сообщает о завершении ремонта на 10 участках автодорог регионального и межмуниципального значения. Подробности рассказали в пресс-службе правительства области.Общая протяжённость отремонтированных участков составила 25,5 км. Работы проводились в Александровском, Камешковском, Петушинском, Селивановском, Судогодском районах, в округе Муром и Собинском округе.В городе Камешково отремонтирован участок дороги по улице Свердлова протяжённостью 0,762 км. В ходе работ уложено 2 слоя асфальтобетонного покрытия, обустроены посадочные площадки на остановках общественного транспорта и нанесена разметка.До конца года планируется привести в нормативное состояние ещё 54 объекта общей протяжённостью 171,7 км на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения. В частности, будет отремонтирован мостовой переход через реку Бакалейка в Суздальском районе.