ББР Банк вошел в ТОП-45 крупнейших финансовых организаций по аудитории в социальных сетях по итогам первого полугодия 2025 года, согласно рейтингу, подготовленному сервисом подбора финансовых продуктов Brobank.ru.

За указанный период ББР Банку удалось улучшить занимаемую позицию на 3 строчки в общем рейтинге.Аналитики портала определили ТОП-50 крупнейших кредитных организаций по количеству подписчиков в социальных сетях, проанализировав 150 крупнейших банков по объему активов. Рейтинг опирается на суммарную аудиторию пяти ресурсов: ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, YouTube или RUTUBE, а также Telegram.